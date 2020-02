Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : EBITDA en progression en 2019 Cercle Finance • 03/02/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Ingenico Group publie un EBITDA (retraité d'un effet positif d'IFRS 16) de 573 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 527 millions sur 2018 à données comparables, et un free cash-flow de 310 millions d'euros. Le chiffre d'affaires ressort à 3.370 millions d'euros, en croissance de 10% à données comparables. Hors impact de la baisse des commissions d'interchange, il atteint 2.895 millions, en croissance organique de 11%. Pour 2020, Ingenico vise une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4% et 6%, un EBITDA supérieur à 650 millions d'euros, et une conversion de son EBITDA en free cash-flow supérieure à 50%, soit un free cash-flow d'environ 330 millions.

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +8.51%