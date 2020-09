Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : distingué de la médaille Platine EcoVadis Cercle Finance • 23/09/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Ingenico Group annonce avoir obtenu la médaille Platine EcoVadis, la plus haute distinction décernée par cette plate-forme indépendante d'évaluation des performances sociale et environnementale des entreprises. Cette année, le fournisseur français de solutions de paiements indique avoir amélioré de quatre points sa note avec un score global de 74/100 et rejoindre le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis. 'Cette nouvelle progression vient confirmer l'engagement d'Ingenico depuis plusieurs années en matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), qui s'appuie sur son programme dédié SHARE', explique-t-il.

