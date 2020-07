Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : bénéfice net de 87 ME au 1er semestre (+9%) Cercle Finance • 22/07/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires net ressort à 1 242 millions d'euros, en baisse organique de 8%. En données publiées, le chiffre d'affaires net est ressorti en baisse de 10% par rapport au premier semestre 2019. L'EBITDA s'élève à 278 millions d'euros au premier semestre 2020 (marge d'EBITDA de 22,4%), contre 252 millions d'euros (marge d'EBITDA de 18,4%) sur le premier semestre 2019 proforma (254 millions d'euros publiés). Le résultat opérationnel s'élève à 131 millions d'euros par rapport à 124 millions d'euros (124 millions d'euros publiés). Le bénéfice net du Groupe attribuable aux actionnaires est ressorti à 87 millions d'euros contre 80 millions d'euros au 1er semestre 2019 proforma, en croissance de 9% (+ 8% contre 80 millions d'euros en base publiée). Le groupe confirme ses objectifs sur l'exercice 2020. Il s'attend pour le chiffre d'affaires net à une baisse organique à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute, une marge d'EBITDA supérieure à 21% du chiffre d'affaires net (20.9% en 2019), une conversion de l'EBITDA en FCF supérieure à 50%.

