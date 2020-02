Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : accord de rapprochement avec Worldline Cercle Finance • 03/02/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Worldline et Ingenico annoncent un accord de rapprochement selon lequel le premier lancerait une offre publique sur toutes les actions du second, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire, sur la base du dernier cours, et sur les OCEANEs en circulation. Cette transaction créerait le quatrième acteur mondial des services de paiements avec environ 20.000 employés dans 50 pays, offrant des services à près d'un million de commerçants et 1.200 institutions financières. Selon les termes convenus, les actionnaires d'Ingenico recevraient 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire contre sept actions Ingenico. A l'issue de l'opération, les actionnaires d'Ingenico détiendront 35% du groupe combiné.

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +8.37%