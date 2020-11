Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : 93,9% du capital détenu par Worldline Cercle Finance • 10/11/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Worldline et Ingenico annoncent qu'à l'issue du règlement-livraison de l'offre réouverte, qui interviendra le 17 novembre, Worldline détiendra 93,91% du capital et au moins 93,05% des droits de vote d'Ingenico, ainsi que 99,64% des OCEANEs Ingenico en circulation. Les conditions étant satisfaites, Worldline demandera dans les prochains jours la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions et OCEANEs non apportées, à des prix de 123,10 euros par action et de 179 euros par OCEANE. Le calendrier du retrait obligatoire sera publié suite à la publication par l'AMF de l'avis relatif à la mise en oeuvre du retrait obligatoire. Ingenico a demandé dès ce jour la suspension des cotations de ses actions et de ses OCEANEs.

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris 0.00%