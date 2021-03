Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : vers une sortie de la banque de détail en Autriche Cercle Finance • 02/03/2021 à 14:19









(CercleFinance.com) - ING annonce examiner les options stratégiques pour ses activités de banque de détail en Autriche, en vue d'une sortie de ce marché d'ici la fin de 2021, tandis qu'il poursuivra ses activités de banque de gros dans le pays. Dans un premier temps, en juin 2021, l'établissement néerlandais mettra fin à ses offres exclusives d'épargne pour les clients autrichiens. En quittant le marché local de la banque de détail, ING veillera à ce que ses clients soient entièrement pris en charge. En 2020, il comptait environ 550.000 clients particuliers en Autriche, dont 50.000 à titre principal. Actuellement, ING emploie environ 340 emplois à temps plein dans ses activités de détail en Autriche.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +1.33%