ING : vers l'indemnisation de particuliers aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - ING a annoncé lundi qu'il allait indemniser des clients particuliers néerlandais s'étant vu proposer des crédits dont les taux variables ne suivaient pas suffisamment l'évolution des taux de marché. Avec cette décision, le groupe dit vouloir se mettre en conformité avec des préconisations adressées par le Kifid, l'institut néerlandais des réclamations pour les services financiers, à des établissements concurrents. ING, qui précise que ces indemnisations portent sur quelque 10% des crédits à taux variables accordés aux Pays-Bas, indique avoir prévu de constituer une provision de 180 millions d'euros dans ses comptes de troisième trimestre afin de prendre en charge ce programme d'indemnisation. Ses remboursements devraient être bouclés d'ici à la fin de l'exercice 2022.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +1.02%