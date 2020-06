Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : van Rijswijk va succéder à Ralph Hamers en tant que DG Cercle Finance • 19/06/2020 à 09:41









(CercleFinance.com) - ING a annoncé vendredi la nomination de Steven van Rijswijk au poste de directeur général à compter du 1er juillet en remplacement de Ralph Hamers, appelé à prendre la tête de la banque d'affaires suisse UBS d'ici à la fin de l'année. Agé de 50 ans et de nationalité néerlandaise, Steven van Rijswijk avait rejoint le groupe financier en 1995 et occupé toute une série de postes à responsabilités avant d'être récemment nommé directeur de la gestion des risques. ING fait valoir que van Rijswijk a joué un rôle important dans l'évolution du modèle économique du groupe ces dernières années, en renforçant notamment ses capacités en termes de gestion des données et d'outils analytiques. L'action ING évoluait peu (+0,3%) vendredi matin sur Euronext Amsterdam après l'annonce de ce passage de témoin.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -0.08%