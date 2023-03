Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: une nouvelle administratrice au conseil information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais de services financiers ING a annoncé vendredi la cooptation d'Alexandra Reich, une femme d'affaires de 60 ans, en tant qu'administratrice.



ING précise que sa nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale devant se tenir le 24 avril prochain.



De nationalité autrichienne, Alexandra Reich a effectué la plus grande partie de sa carrière au sein du secteur des télécoms, notamment chez l'opérateur norvégien Telenor, dont elle a dirigé les filiales en Hongrie et en Thaïlande.



Elle a également effectué des passagers chez Swisscom (2009-2016), Hutchison3G et Deutsche Telekom après avoir débuté sa carrière au sein de la banque autrichienne Raiffeisen.



ING rappelle que son AG du mois d'avril doit également ratifier le nomination de Karl Guha en tant que nouveau président du conseil de surveillance, en remplacement de Hans Wijers.



La réunion doit également permettre de prolonger le mandat de plusieurs administrateurs, dont celui du directeur financier Tanate Phutrakul pour une durée de quatre ans.





