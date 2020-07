Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : un ancien dirigeant de Google prend la tête de Yolt Cercle Finance • 10/07/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - ING annonce ce vendredi avoir nommé un ancien dirigeant de Google comme nouveau directeur général de son unité dédiée aux technologies financières Yolt. Nicolas Weng Kan, l'ancien CEO de Google Compare, remplace ainsi le CEO fondateur Jan Frank Risseeuw, qui a changé de poste au sein du groupe financier néerlandais. À partir du 15 juillet, Weng Kan sera responsable de la gestion de Yolt, l'application monétaire, et de Yolt Technology Services, un fournisseur européen de services bancaires ouverts.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +2.03%