ING: trois millions d'actions rachetées la semaine passée

(CercleFinance.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 2,5 milliards d'euros annoncé le 2 mai, il a racheté 2.973.610 actions au cours de la semaine dernière, au prix moyen de 17 euros, soit un montant total de près de 50,6 millions d'euros.



Le nombre total d'actions rachetées par la banque néerlandaise dans le cadre de ce programme s'élève ainsi à plus de 75,1 millions à ce jour, pour un montant de près de 1,22 milliard d'euros, soit environ 48,6% de la valeur totale maximale du programme.





Valeurs associées ING GROUP 16,87 EUR Euronext Amsterdam +0,06%