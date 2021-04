Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : tous les points validés lors de l'Assemblée générale Cercle Finance • 26/04/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - ING annonce qu'à l'issue de l'Assemblée générale -qui s'est tenue aujourd'hui à Amsterdam sous forme virtuelle- tous les points à l'ordre du jour ont été adoptés, y compris les comptes annuels et le dividende 2020. L'Assemblée générale a notamment approuvé la nomination de Lodewijk Hijmans van den Bergh et le renouvellement du mandat de Margarete Haase et Hans Wijers au Conseil de Surveillance. Après l'Assemblée générale, la composition du Conseil de Surveillance d'ING sera la suivante: Hans Wijers (président), Juan Colombás, Mariana Gheorghe, Margarete Haase, Herman Hulst, Lodewijk Hijmans van den Bergh, Harold Naus, Mike Rees et Herna Verhagen.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +3.10%