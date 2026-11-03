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ING relève son objectif de cours sur Euronext
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 12:45

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ING réaffirme sa recommandation "achat" sur Euronext, avec un objectif de cours à 12 mois porté de 151 à 194 EUR, dans le sillage d'un relèvement de ses prévisions pour le groupe boursier, de 6% pour ses revenus et de 6,2% pour son BPA au titre de l'année en cours.

La banque néerlandaise, qui relève également ses prévisions pour 2027 ( 8,6% pour les revenus et 7,9% pour le BPA), justifie ces révisions à la hausse par la prise en compte des dernières données sur les volumes de marché ainsi que des progrès stratégiques réalisés au cours de l'année.

ING rappelle également qu'en amont de la publication de ses résultats du 3e trimestre, prévue après la clôture du 5 novembre, Euronext a annoncé, le 2 novembre, son intention de proposer la nomination de David Knibbe au poste de directeur général et de président du directoire lors de son assemblée générale du 20 mai 2027.

"Il prendra les rênes d'une entreprise en excellente santé financière, puisque nous anticipons que les résultats du 3e trimestre 2026 marqueront un 10e trimestre consécutif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires. Euronext dispose également d'un bilan lui permettant de procéder à d'importants rachats d'actions", estime-t-elle.

ING indique en effet tabler sur des rachats d'actions supplémentaires de 1,75 MdEUR par Euronext sur la période 2026-2028 (soit environ 10% de sa capitalisation boursière), afin de maintenir le ratio dette nette/EBITDA au milieu de la fourchette cible de 1 à 2 fois communiquée par le groupe.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 12:45:00.

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