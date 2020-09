Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : réagit à l'affaire des 'FinCen Files' Cercle Finance • 23/09/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - ING a officiellement réagi mercredi au scandale des 'FinCen Files' qui font état de circulation 'd'argent sale' au sein des plus grands établissement bancaires du monde, parmi lesquels le groupe financier néerlandais. Par la voie d'un communiqué, ING rappelle qu'il prend son rôle de gardien du système financier 'extrêmement sérieusement' et qu'il a mis en place - au cours des dernières années - toute une série de mesures visant à améliorer la gestion des risques de conformité et à renforcer la sensibilisation aux questions de délinquance financière. Le groupe explique que cette discipline l'a d'ailleurs conduit à mettre un terme à ses relations avec certains clients. Concernant les informations selon lesquelles ING aurait modifié les caractéristiques d'une transaction conduite en 2014 afin de ne pas faire apparaître le nom d'un intervenant 'sanctionné', le groupe affirme que l'intervenant en question ne faisait pas partie de l'opération, mais que son nom est apparu de façon 'erronée' au sein du système. 'Ce sujet a été abordé avec les autorités idoines aux Etats-Unis et aucune action n'a été engagée', rappelle ING dans son communiqué.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -1.19%