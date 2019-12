Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : promotion pour la responsable de la Turquie Cercle Finance • 20/12/2019 à 15:47









(CercleFinance.com) - ING annonce avoir promu Pinar Abay, lui confiant les responsabilités des activités du groupe dans les pays du Benelux, après que celle-ci a réussi la transformation numérique de la filiale turque dont elle avait la charge. Pinar Abay deviendra ainsi membre du conseil de direction bancaire à partir du 1er janvier. Avant de rejoindre ING en 2011, elle était partenaire chez McKinsey en Turquie, en charge du conseil au secteur bancaire.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.28%