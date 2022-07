Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: programme de rachats d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 10:14









(CercleFinance.com) - ING, la plus grande banque néerlandaise, a annoncé lundi soir avoir bouclé son programme de rachat d'actions, qui avait débuté au mois de mai.



Sur toute la durée du programme, le groupe financier a fait l'acquisition d'un total de 40,75 millions de titres à un prix unitaire moyen de 9,41 euros, soit une enveloppe de 383,3 millions d'euros.



Sur la semaine écoulée, ce sont 8,37 millions d'actions ordinaires qui ont été rachetées à un prix moyen de 8,99 euros, soit un montant de 75,2 millions d'euros.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -0.06%