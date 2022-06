Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: profite d'un fort rebond après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 17:23









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de +4% alors qu'UBS a confirmé son conseil à l'achat et son objectif de 15,9 E après l'annonce de ses objectifs.



' ING a annoncé des objectifs financiers pour 2025 conformes aux attentes. La croissance du chiffre d'affaires plus faible que prévu est compensée par une baisse des coûts et un rendement du capital plus élevé ' indique UBS.



ING a annoncé lundi son intention de faire progresser son produit net bancaire d'en moyenne 3% d'ici à 2025. Le groupe vise un ratio charges/produit de 50% à 52% à horizon 2025, accompagné d'un ratio de fonds propres CET1 de l'ordre de 12,5% et d'une rentabilité des fonds propres (ROE) de 12%.





