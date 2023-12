Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ING: près de 70% du programme de rachat d'actions réalisé information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - ING annonce avoir racheté la semaine dernière, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 2,5 milliards d'euros annoncé le 2 novembre, 20.537.929 actions à un prix moyen de 13,61 euros, soit un montant total déboursé de plus de 279,5 millions d'euros.



Le nombre total d'actions rachetées par la banque néerlandaise dans le cadre de ce programme s'élève à ce jour à 136.550.770, pour une contrepartie totale de près de 1,75 milliard d'euros, soit environ 69,9% de la valeur totale maximale du programme.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.01%