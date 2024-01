Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ING: plus de 93% du programme de rachats d'actions réalisé information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 10:48









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de rachats d'actions annoncé le 2 novembre dernier, ING indique avoir racheté 3.875.832 actions au cours de la semaine du 22 au 26 janvier inclus, à un prix moyen de 12,98 euros, soit un montant total de 50,3 millions d'euros.



A ce jour, la banque néerlandaise a ainsi racheté près de 181 millions d'actions pour une contrepartie totale de près de 2,34 milliards d'euros, soit environ 93,5% de la valeur totale maximale du programme de rachat d'actions.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.26%