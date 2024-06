Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ING: objectifs financiers fixés pour la période 2024-27 information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Avant une journée investisseurs prévue ce lundi à Londres, ING fait part de ses objectifs financiers pour la période 2024-27, 'montrant une rentabilité structurellement améliorée et des rendements toujours attractifs pour les actionnaires'.



Au cours de cette période, l'établissement bancaire néerlandais vise à augmenter son nombre de clients principaux mobiles d'un million par an et table sur une croissance annuelle de son revenu total de 4 à 5%.



Pour 2027, il prévoit un revenu de commissions de cinq milliards d'euros, un ratio coûts/revenus de 52-54% et un rendement des capitaux propres de 14%. Son objectif de ratio CET1 d'environ 12,5% d'ici fin 2025 est réaffirmé et sera périodiquement révisé.



Concernant sa politique environnementale, ING va continuer à mener son portefeuille vers la neutralité carbone d'ici 2050, et actualise son objectif de volume durable mobilisé à 150 milliards d'euros par an d'ici 2027.





Valeurs associées ING GROUP 15.73 EUR Euronext Amsterdam +2.61%