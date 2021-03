Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : nouveau responsable pour la banque de gros Cercle Finance • 25/03/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - ING annonce la nomination d'Andrew Bester comme membre du comité de direction de la banque et responsable de la banque de gros. Il prendra ses fonctions le 6 avril, succédant à Isabel Fernandez, qui a démissionné le 31 décembre 2020. Andrew Bester était précédemment CEO de la Co-operative Bank au Royaume-Uni, conduisant le redressement de la banque éthique de 2018 à 2020. Auparavant, il a été CEO de l'activité de banque commerciale et de gros chez Lloyds Banking Group (2012-2017).

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam 0.00%