ING: nouveau responsable des relations investisseurs

(CercleFinance.com) - ING annonce la nomination de Sjoerd Miltenburg au poste de responsable des relations investisseurs, succédant à Mark Milders, qui a été désigné responsable des activités de banque de gros d'ING aux Pays-Bas le 1er octobre.



Depuis 2019, Sjoerd Miltenburg était responsable de la gestion du développement organisationnel de la fonction de conformité mondiale d'ING. Dans ses nouvelles fonctions, il rapportera directement au directeur financier Tanate Phutrakul.





