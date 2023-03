Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: nouveau président du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 09:12









(CercleFinance.com) - La banque néerlandaise ING annonce que la nomination de Karl Guha au conseil de surveillance sera proposée lors de l'assemblée générale du 24 avril, le conseil ayant l'intention de l'élire à sa présidence à compter du 1er juillet prochain.



Il succèdera alors à Hans Wijers qui quittera le conseil de surveillance à cette date, comme annoncé le 2 février. La nomination proposée de Karl Guha au conseil de surveillance a été approuvée par la Banque centrale européenne.



Karl Guha cumule plus de 30 ans d'expérience dans des banques comme ABN Amro, Unicredit et Van Lanschot Kempen. Il est actuellement administrateur non exécutif chez SHV Holdings et conseiller principal chez Goldman Sachs et McKinsey.





