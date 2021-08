Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : nomination d'un nouveau COO/CTO information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 08:05









(CercleFinance.com) - ING fait part de la nomination de Marnix van Stiphout en tant que directeur des opérations, directeur de la transformation (COO/CTO), et membre du directoire bancaire. Il prendra ses fonctions le 1er septembre, succédant à Roel Louwoff, qui a quitté le groupe le 1er août. 'Marnix van Stiphout possède une vaste expérience bancaire avec une expertise approfondie dans les opérations et les programmes de transformation, ainsi que l'orchestration, la rationalisation et l'amélioration des processus', explique ING. Sa nomination a été approuvé par la Banque centrale européenne. Travaillant pour l'établissement financier néerlandais depuis 1998, Marnix van Stiphout occupe depuis octobre 2020 le poste de COO de la banque de détail.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.86%