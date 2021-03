Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : nomination au conseil de surveillance Cercle Finance • 10/03/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - ING annonce son intention de proposer à l'assemblée générale annuelle (AGA) du lundi 26 avril, de nommer Lodewijk Hijmans van den Bergh au conseil de surveillance, nomination qui a été approuvée par la Banque centrale européenne. Associé du cabinet d'avocats De Brauw Blackstone Westbroek de 2016 à décembre 2020, Lodewijk Hijmans van den Bergh est actuellement -entre autres- président du conseil de surveillance de BE Semiconductor Industries. Il sera également proposé de nommer Margarete Haase et Hans Wijers pour un prochain mandat de quatre ans en tant que membres du conseil de surveillance. Jan Peter Balkenende, à sa demande, quittera le conseil à la fin de l'AGA 2021.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.08%