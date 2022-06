Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: les objectifs de long terme peinent à convaincre information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - ING a annoncé lundi son intention de faire progresser son produit net bancaire d'en moyenne 3% d'ici à 2025, une perspective qui ne semblait pas emballer le marché puisque son titre s'inscrivait en net repli à la Bourse d'Amsterdam.



Le groupe bancaire néerlandais, qui organise aujourd'hui une réunion d'investisseurs, a déclaré ce matin en préambule de l'événement qu'il visait un ratio charges/produit de 50% à 52% à horizon 2025, accompagné d'un ratio de fonds propres CET1 de l'ordre de 12,5% et d'une rentabilité des fonds propres (ROE) de 12%.



Autant d'objectifs jugés sans surprise par les analystes de RBC, qui font toutefois remarquer que l'objectif de 3% de croissance des revenus est inférieur au consensus, qui visait de son côté une progression de 4%.



Le broker canadien ajoute qu'il n'est pas clair l'ampleur des futures hausses des taux d'intérêt que l'établissement financier a intégré dans ses prévisions.



'Le renouvellement des objectifs de court terme en termes de rentabilité et de rendement des capitaux est une bonne chose, mais l'incertitudes qui entoure la situation de court terme va sans doute contrebalancer cet élément', ajoute-t-il.



ING, dont la réunion d'investisseurs doit débuter à 13h00, a également manifesté l'intention de soutenir les projets durables des clients de sa branche de banque d'affaires à hauteur de 125 milliards d'euros par an d'ici 2025.



Toutes ces annonces étaient accueillies sans grand entrain sur Euronext Amsterdam, où le titre lâchait plus de 2,8% en fin de matinée.





