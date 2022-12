Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: le ratio de solvabilité réclamé par la BCE est dépassé information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 12:11









(CercleFinance.com) - ING a annoncé vendredi que son ratio de fonds propres était largement au-dessus de l'exigence de fonds propres fixé par la Banque centrale européenne.



Le groupe bancaire néerlandais fait état dans un communiqué d'un ratio dit 'CET1' de 14,7% au 30 septembre 2022, à comparer à une exigence de l'ordre de 11% pour 2023 demandée par la BCE.



L'annonce des résultats de ce processus dit 'de contrôle et d'évaluation prudentiels' (SREP) ne faisait guère réagir le titre ING, qui restait stable à la mi-journée à la Bourse d'Amsterdam.





