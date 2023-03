Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - ING annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions en vertu duquel il prévoit de racheter des actions ordinaires, pour un montant total maximum de 50 millions d'euros, pour répondre à ses obligations au titre des plans de rémunération en actions.



Ces rachats d'actions commenceront ce 1er mars et devraient se terminer au plus tard le 7 mars. Ils auront un impact négligeable sur le ratio CET1 de la banque néerlandaise, qui était de 14,5% à la fin du quatrième trimestre 2022.



La BCE a approuvé ce programme, qui sera exécuté dans les limites de l'autorisation existante d'acquérir un maximum de 10% des actions émises, accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2022.





