ING: la BCE abaisse son exigence de capital

information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - ING a annoncé lundi que la Banque centrale européenne (BCE) lui avait notifié l'exigence de capital que le groupe financier néerlandais devrait respecter en 2024.



Suite à la finalisation du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) mené par la BCE, l'exigence au titre du ratio de fonds propres 'CET1' sera de 10,78% à compter du 1er janvier 2024, contre 10,83% jusqu'ici.



Dans un communiqué, ING fait état d'un ratio CET1 déjà bien supérieur à ce seuil, de 15,2% en date du 30 septembre dernier.



L'action ING était en hausse de 0,5% lundi matin à la Bourse d'Amsterdam suite à cette annonce, à comparer avec un repli de 0,1% pour l'indice boursier AEX.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.76%