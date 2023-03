ING: Jefferies ajuste son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 15:58

(CercleFinance.com) - Dans une note sur les banques du Benelux, Jefferies réaffirme ses recommandations 'achat' sur ING et KBC, avec des objectifs de cours relevés respectivement de 16,6 à 16,7 euros et de 80 à 90 euros, et 'conserver' sur ABN Amro, avec une cible remontée de 14,6 à 18 euros.



Le broker justifie cette préférence pour les deux premiers par des prévisions de profits avant provisions supérieures aux consensus pour ING et KBC, mais inférieures pour ABN Amro, et par un rebond en Bourse beaucoup plus fort pour ce dernier.



'Les banques du Benelux présentent des caractéristiques attrayantes communes : les trois offrent des rendements du capital élevés et réguliers aux actionnaires tout en se négociant à des multiples de valorisation inférieurs à leurs moyennes de long terme', juge-t-il toutefois.