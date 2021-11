Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : hausse de 73% du résultat net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - ING gagne près de 2% à Amsterdam, après la publication d'un résultat net de 1,37 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en croissance de 73,5% en comparaison annuelle, ainsi que d'un profit imposable en hausse de 59,8% à 1,92 milliard. La banque néerlandaise a vu ses revenus de commissions s'accroitre de 20%, tandis que ses revenus d'intérêts nets se sont montrés résilients, que ses dépenses opérationnelles sont restées sous contrôle et son coût du risque, bas. 'Nous avons assisté à une croissance continue des prêts hypothécaires, tandis que la demande de prêts des entreprises a été influencée par les effets économiques de la pandémie de Covid', souligne son CEO Steven van Rijswijk.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.84%