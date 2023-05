Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING Group: programme de rachat d'actions annoncé information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 09:07









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, ING Group annonce un programme en vertu duquel il prévoit de racheter une partie de ses propres actions, pour un montant total maximum de 1,5 milliard d'euros.



Ce programme a pour objectif de réduire le capital d'ING. 'Il s'agit d'une prochaine étape dans la convergence de notre ratio CET1 vers notre objectif d'environ 12,5% d'ici 2025, comme annoncé lors de notre investor update en juin 2022', explique-t-il.



Le programme débutera le 12 mai et devrait se terminer au plus tard le 18 octobre prochain. La banque néerlandaise a conclu un accord non discrétionnaire avec un intermédiaire financier pour procéder aux rachats.





