ING: finalisation du programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - ING a annoncé mercredi avoir finalisé le programme de rachat d'actions de 2,5 milliards d'euros qu'il avait officialisé en novembre 2023.



Dans un avis financier, le groupe bancaire néerlandais dit avoir fait l'acquisition d'un total de 194.812.543 actions ordinaires durant toute la période du programme, sur la base d'un prix unitaire moyen de 12,87 euros.



Au cours de la dernière semaine du programme, clôturée le 5 février, ce sont 2.977.217 titres qui ont été racheté à un prix moyen de 12,14 euros, représentant un investissement total de 36,1 millions d'euros.



Le groupe de services financiers prévoit de dévoiler ses nouveaux projets en termes de redistribution du capital à l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre, prévue le 2 mai prochain.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -1.78%