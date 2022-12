Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: exigence de fonds propres de la BCE fixée information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - A l'issue du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle 2022, ING indique que la BCE a fixé à 10,96% son exigence CET1 à pleine charge, reflétant un coussin de fonds propres contracyclique de 47 points de base (à pleine charge au troisième trimestre 2023).



Le coussin de fonds propres contracyclique actuel pour le groupe est de quatre points de base. En termes d'exigence de fonds propres supplémentaires au titre du pilier 2 pour ING, le résultat reste inchangé à 175 points de base, applicable au 1er janvier 2023.



L'établissement financier néerlandais rappelle qu'au 30 septembre dernier, son ratio de solvabilité CET1 à pleine charge s'établissait à 14,7%, un niveau donc bien supérieur aux exigences réglementaires.





