ING: en discussions exclusives avec Boursorama

01/02/2022

(CercleFinance.com) - ING et Société Générale annoncent la signature, ce 31 janvier, d'un protocole d'accord entre ING et Boursorama -filiale de bourse en ligne de Société Générale- pour proposer des solutions bancaires aux clients particuliers d'ING en France.



L'intention des deux parties est de parvenir à un accord définitif en avril 2022 au plus tard. Le périmètre exact de l'accord définitif reste à préciser et concernerait la banque au quotidien (comptes courants et cartes), l'épargne et les produits d'investissement (assurance vie et courtage).



Pour rappel, ING a annoncé en décembre sa décision de quitter le marché de la banque de détail en France afin de recentrer son portefeuille d'activités. Pour environ 460 salariés travaillant pour ING Retail France, un plan social a été convenu et approuvé par le ministère français du Travail.