ING en berne après une performance trimestrielle décevante

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

ING a fini l'année avec un ratio de fonds propres durs élevé de 15,9%, en amélioration de 40 points de base sur un an.

" Je suis encouragé par l'augmentation des volumes de prêts et la forte croissance des revenus de commissions au dernier trimestre de 2021, un signe de confiance croissante dans l'économie alors que le monde cherche des moyens de vivre avec le coronavirus ", a commenté le Directeur général, Steven van Rijswijk.

Les coûts sont par ailleurs plus élevés qu'anticipé, progressant de 1,1% à 2,95 milliards d'euros.

(AOF) - ING a dévoilé des profits moindres que prévu. En conséquence, l’action de la banque néerlandaise perd 4,77% à 12,87 euros et occupe l’avant dernière place de l’indice AEX. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a progressé de 30% à 945 millions d'euros et le profit avant impôts a augmenté de 27,2% à 1,33 milliard. Ce dernier est ressorti sous le consensus Refinitiv s’élevant à 1,47 milliard d'euros.

