ING : en baisse, un broker se montre inquiet à moyen terme

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe ING recule ce matin de -0,6%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, tout en revoyant à la baisse son objectif de cours, regrettant que 'la bonne tenue du T1 n'enlève rien aux fragilités à moyen terme'. La cible du broker passe ainsi de 7,70 à 7 euros. 'Nous réitérons notre call prudent sur ING suite à la publication du T1, celle-ci n'étant qu'en trompe-l'oeil par rapport à une problématique, selon nous, globalement inchangée sur le plan opérationnel (pression sur le levier opérationnel vs remontée accélérée du coût du risque) et renforcée par la crise Covid-19. A 0.4x la BV 2019 (vs coverage sectoriel ~0.3x) pour un RoE 2021 à peine supérieur à 6% (soit très proche de la moyenne de notre coverage sectoriel), la valorisation ne ressort selon nous pas intéressante', explique Oddo BHF.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -1.40%