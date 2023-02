Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: départ du président du conseil prévu cette année information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - ING annonce que Hans Wijers a exprimé son intention, pour des raisons personnelles, de céder ses fonctions de président et de se retirer du conseil de surveillance de l'établissement financier néerlandais au cours du second semestre 2023.



À la lumière de l'intention de Hans Wijers, le conseil de surveillance a commencé les préparatifs pour l'élection d'un successeur à la présidence du conseil, assurant une transition en douceur des responsabilités.



Hans Wijers a été nommé au conseil de surveillance en 2017 et en est devenu le président en 2018. En 2021, il a été reconduit pour un second mandat. Toute annonce concernant sa succession sera faite en temps voulu.





