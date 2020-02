Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : départ de son directeur général fin juin Cercle Finance • 20/02/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - ING annonce le prochain départ de son directeur général (CEO) Ralph Hamers le 30 juin, ce dernier devant rejoindre son concurrent helvétique UBS le 1er septembre pour en devenir le CEO le 1er novembre 2020. Ralph Hamers travaille au sein de l'établissement néerlandais depuis 29 ans et y occupe le poste de CEO depuis 2013. 'Sur les six dernières années, il a transformé ING en banque numérique de premier plan', souligne le groupe. D'ici fin juin, Ralph Hamers continuera de gérer l'activité quotidienne et travaillera avec les instances dirigeantes pour assurer une transition en douceur. D'autres annonces sur la succession interviendront en temps voulus.

