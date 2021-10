Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : démarrage d'un programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - ING annonce le démarrage de son programme de rachats d'actions ordinaires pour une valeur maximale totale de 1.744 millions d'euros, et un nombre d'actions ne pouvant excéder l'autorisation de l'assemblée générale, à savoir 10% des actions émises. Ce programme commencera donc le 5 octobre et devrait s'achever au plus tard le 5 mai 2022. Il a pour objectif de réduire le nombre d'actions et ainsi aider à optimiser la structure du capital d'ING, tout en offrant un rendement attractif pour ses actionnaires. La banque néerlandaise précise que la BCE a levé sa recommandation de limiter la rémunération des actionnaires jusqu'au 30 septembre, et que cette opération n'aura pas d'impact sur son ratio de solvabilité CET1, qui était de 15,7% à fin juin.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -1.18%