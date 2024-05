Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ING: démarrage d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, ING annonce un programme de rachat d'actions pour un montant total maximum de 2,5 milliards d'euros, programme visant à faire converger son ratio CET1 vers son objectif d'environ 12,5%.



Le groupe précise que ce programme de rachat d'actions aura un impact d'environ 77 points de base sur son ratio CET1 qui s'établissait à 14,8% à la fin du premier trimestre 2024, un niveau bien supérieur à l'exigence de 10,94%.



Le programme débute donc ce 2 mai et devrait se terminer au plus tard le 29 octobre prochain. La banque néerlandaise a conclu un accord non discrétionnaire avec un intermédiaire financier pour procéder aux rachats.





