ING: Deloitte proposé comme nouvel auditeur externe

(CercleFinance.com) - ING annonce qu'il proposera à son assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 22 avril, de nommer Deloitte Accountants en tant que prochain auditeur externe pour un mandat de quatre ans à compter du 1er janvier 2026.



La banque rappelle être tenue, en vertu de la législation européenne et néerlandaise, de changer d'auditeur à intervalles réguliers. Or, son auditeur actuel, KPMG Accountants, aura atteint la durée maximale fixée par la loi de 10 ans à la fin de 2025.



'La nomination de Deloitte est le résultat d'un processus d'appel d'offres rigoureux supervisé par le comité d'audit du conseil de surveillance, conformément à la politique d'ING sur l'indépendance des commissaires aux comptes', affirme-t-elle.





