ING: délaissé après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - ING lâche 5% à Amsterdam, après la publication d'un résultat net en repli de 23,1% à 3,67 milliards d'euros pour une année 2022 difficile, et ce malgré la croissance de sa clientèle et une augmentation de ses crédits et de ses dépôts.



En année pleine, la banque néerlandaise revendique une clientèle à titre principal en progression de 585.000, ainsi qu'une croissance nette des prêts de base de 18 milliards d'euros et des dépôts de base de 25 milliards d'euros en 2022.



Sur ces bases, le conseil d'ING a l'intention de proposer un dividende final pour 2022 de 0,389 euro par action (soit un montant global de 1,4 milliard d'euros), qui s'ajoutera à l'acompte de 0,17 euro versé en août dernier.





