ING: début d'une opération de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - La banque néerlandaise ING annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant total maximum de 50 millions d'euros, en vue de respecter les obligations découlant de ses plans de rémunération à base d'actions.



La mise en oeuvre de ces rachats d'actions débutera ce 4 mars et devrait se terminer au plus tard le 8 mars. La BCE a approuvé cette opération, qui sera effectué dans les limites des conditions fixées par l'AG du 24 avril 2023.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +1.71%