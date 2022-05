Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 15:52









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Amsterdam, ING Group parvient à prendre plus de 1% avec le soutien de propos d'UBS, qui réitère sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 15,3 à 15,9 euros sur le titre.



'Nous relevons nos prévisions après de bons résultats au premier trimestre et une redistribution de capitaux plus importante que prévu', explique le broker qui voit aussi une valorisation décotée pour la banque néerlandaise.





