ING cible une rentabilité des fonds propres de 12% en 2025

(AOF) - La banque néerlandaise ING a dévoilé ses objectifs à l’horizon 2025 à l’occasion de sa journée investisseurs. Elle vise une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 3%, soutenue par une croissance située entre 5% et 10% des produits des commissions. A cet horizon, ING vise un coefficient d’exploitation compris entre 50% et 52%, un ratio de fonds propres durs (CET1) d’environ 12,5% et une rentabilité des fonds propres de 12%.

"En plus de ces objectifs financiers, nous avons fixé un objectif pour notre engagement à soutenir nos clients dans la banque de financement dans leur transition verte et nous nous engageons à mobiliser 125 milliards d'euros de financement durable par an d'ici 2025 ", a déclaré le Directeur général, Steven van Rijswijk.

