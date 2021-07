Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : cession de la banque de détail en Autriche Cercle Finance • 13/07/2021 à 07:24









(CercleFinance.com) - ING annonce avoir conclu un accord pour transférer ses activités de banque de détail en Autriche à bank99, une banque en ligne appartenant à Österreichische Post, l'opérateur des services postaux autrichiens. Quelque 150.000 clients titulaires de comptes courants, prêts hypothécaires et prêts à la consommation passeront ainsi chez bank99. Ce processus débutera dans les prochains mois et devrait être finalisé au dernier trimestre 2021. Cet accord fait suite à un examen des options stratégiques pour ces activités, annoncé en mars dernier, et demeure soumis à l'approbation des régulateurs concernés. ING conservera ses activités bancaires de gros en Autriche.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam 0.00%