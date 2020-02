Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : BPA sous les attentes pour 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - ING Group dévoile un bénéfice net en hausse de 1,7% à 4,78 milliards d'euros au titre de l'année 2019, soit 1,23 euro par action, un niveau manquant toutefois de cinq cents l'estimation moyenne des analystes. En données sous-jacentes et avant impôt, le profit s'est tassé de 9,2% à 6,83 milliard d'euros, malgré un gain de clients au détail à titre principal de plus de 830.000 à 13,3 millions, ainsi qu'une croissance des dépôts de clients nets de 23,4 milliards d'euros. Revendiquant un rendement des fonds propres (ROE) de 9,4% et un ratio de solvabilité CET1 'robuste' à 14,6%, l'établissement néerlandais propose un dividende de 0,69 euro par action au titre de 2019, dont un acompte de 0,24 euro déjà payé en août dernier.

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.40%