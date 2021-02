Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 12/02/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - ING Group grimpe de 4% à Amsterdam, après avoir dévoilé un bénéfice net divisé par deux (-48%) à 2,48 milliards d'euros au titre de 2020, mais en baisse de seulement 17,4% à 727 millions sur les trois derniers mois de l'année. 'Les effets de la pandémie de Covid-19 et des confinements ont été visibles dans un ralentissement de la demande de prêts, ainsi que dans une augmentation des dépôts de clients nets', souligne la banque néerlandaise. Forte d'un ratio CET1 renforcé à 15,5%, ING va proposer un dividende intérimaire de 0,12 euro au titre du quatrième trimestre 2020, avec l'intention de procéder à de nouvelles distributions après fin septembre 2021, en fonction des recommandations de la BCE.

