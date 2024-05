Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ING: bénéfice de 2 293 millions d'euros au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un bénéfice avant impôts de 2 293 millions d'euros au 1er trimestre 2024 (contre 2 344 millions d'euros). Le rendement des capitaux propres est de 14,8 % grâce à un ratio CET1 plus élevé de 14,8 %. Le revenu total ressort à 5 583 millions d'euros (contre 5 567 millions d'euros).



Les revenus nets d'intérêts tirés des prêts et des passifs demeurent solides. La croissance s'inscrit à deux chiffres pour les revenus issus de commissions, avec une forte contribution des services bancaires de détail et de gros.



La compagnie enregistre une augmentation de 99 000 clients, une croissance nette des dépôts de base de 13,5 milliards d'euros et une croissance nette des prêts de base de 4,2 milliards d'euros.



' Nous avons connu un très bon début d'année 2024 avec de bons résultats financiers et commerciaux dans l'exécution de notre stratégie ', a déclaré Steven van Rijswijk, CEO d'ING. ' Notre revenu total est demeuré solide et a été stimulé ce trimestre par une croissance à deux chiffres des revenus tirés des honoraires, avec l'apport des services bancaires de détail et des services bancaires de gros.



' Les revenus issus de frais et commissions ont augmenté de 11 % par rapport à la même période l'an dernier et de 14 % par rapport au trimestre précédent. La croissance du secteur Services aux particuliers a été stimulée par la hausse des revenus tirés des frais bancaires courants et des produits d'investissement.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +5.28%